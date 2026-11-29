Azərbaycanın iki taekvondoçusu yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 29 noyabr, 2026
- 12:25
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Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən Avropa birinciliyində Azərbaycanın iki idmançısı bürünc medala sahib çıxıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından bildirilib.
Yarışda 29 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Əsma Abdullazadə və 65 kq-da çıxış edən Yusif Nağızadə üçüncü yeri tutublar.
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