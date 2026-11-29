Tolyattidə PUA hücumundan sonra sənaye müəssisəsində yanğın başlayıb
Region
- 29 noyabr, 2026
- 11:36
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Tolyattidə (Rusiya) pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu nəticəsində "Tolyattikauçuk" zavodunda yanğın baş verdiyi ehtimal olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.
Samara vilayətinin qubernatoru Vyaçeslav Fedorişev regionun sənaye müəssisələrinə hücumu təsdiqləyib.
Qeyd olunub ki, zavod oktyabrın 24-də də hücuma məruz qalıb.
"Tolyattikauçuk" taktiki və ballistik raketlər üçün bərk raket yanacağının istehsalında istifadə olunan sintetik kauçuklar hazırlayır.
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