Теневой министр обороны Великобритании Джеймс Картлидж раскритиковал решение правительства сократить финансирование перспективного лазерного оружия DragonFire, предназначенного для уничтожения беспилотников и ракет.

Как передает Report со ссылкой на газету The Telegraph, ранее министр обороны Соединенного Королевства Уэс Стритинг распорядился сократить заказ на эту систему лазерного оружия с четырех до двух единиц на фоне нехватки оборонных средств.

По мнению Картлиджа, экономия на оборонных программах ставит под угрозу боеготовность британской армии.

"Такое энергетическое оружие сулит огромные перспективы. Если мы хотим преодолеть тупиковую ситуацию с беспилотниками в современных конфликтах, нам необходимы технологии, способные им противостоять", - заявил Картлидж, комментируя пересмотр программы закупок.

Он также выразил разочарование тем, что правительство, по его оценке, предпочитает экономить на обороне, не сокращая расходы на социальные пособия.

"Крайне разочаровывает тот факт, что неспособность лейбористов сократить социальные расходы и обеспечить финансирование обороны приводит к тому, что они вновь ставят экономию средств выше боеготовности", - добавил теневой министр.

Первоначально Лейбористская партия обещала выделить на оружие направленной энергии 1 млрд фунтов стерлингов, однако впоследствии бюджет был сокращен до 500 млн фунтов. Ожидается, что DragonFire поступит на вооружение не ранее 2028 года.

Представитель Минобороны заявил, что система уже сотни раз успешно применялась в ходе испытаний. По его словам, ведомство инвестирует 490 млн фунтов стерлингов в оружие направленной энергии, чтобы сохранить лидерство Великобритании в этой технологической сфере.