Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 29 ноября, 2026
- 14:27
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Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report представляет его:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
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