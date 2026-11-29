В Музее современного искусства в Тбилиси состоялось открытие международной художественной выставки Silk Road – Imprints in Motion.

Как сообщает местное бюро Report, в церемонии открытия принял участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.

Выступивший на мероприятии дипломат подчеркнул значимость международных культурных инициатив с точки зрения укрепления взаимопонимания между народами, развития межкультурного диалога и расширения гуманитарных связей.

В выставке принимают участие 11 стран - Азербайджан, Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Италия, Китай, Иран и Индия.

Азербайджан представлен на выставке работами мультимедийной художницы, фотографа, кинорежиссера и куратора Ситары Ибрагимбейли.

Отличительной особенностью выставки стало то, что образцы искусства различных стран представлены не на традиционных коммерческих стендах, а в музейном пространстве на основе единой кураторской концепции. Этот формат предоставляет посетителям и коллекционерам возможность близко ознакомиться с художественным творчеством стран-участниц, открывать и приобретать произведения.

Выставка Silk Road – Imprints in Motion выступает в качестве международной платформы, содействующей творческому обмену и сотрудничеству между представителями искусства различных стран. Показ выдвигает на первый план роль искусства в укреплении связей и взаимопонимания между народами.