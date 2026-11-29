Участники соглашения ОПЕК+ достигли принципиальной договоренности о продлении действующих квот на добычу нефти до конца первого квартала 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что решение будет утверждено на полноформатной министерской встрече альянса, запланированной на 29 ноября.

Одним из ключевых вопросов переговоров остается оценка максимальных устойчивых мощностей по добыче нефти каждой страны-участницы. Эта работа должна стать основой для определения производственных квот на 2027 год. В ноябре ОПЕК+ объявила о завершении независимой оценки, назвав ее исторической вехой. Однако позднее появились сообщения о разногласиях: Ирак и Казахстан добиваются пересмотра показателей своих добывающих мощностей. Россия также ведет переговоры об уточнении оценки.

На ситуацию с добычей влияют и внешние ограничения. С марта 2026 года ряд стран альянса не может выполнять установленные квоты из-за перебоев с экспортом нефти через Ормузский пролив. Кроме того, российская добыча отстает от квот более чем на 1 млн баррелей в сутки на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы.