Два танкера с нефтью подорвались на минах в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана в Telegram-канале.

"Взрыв двух танкеров на южном маршруте Ормузского пролива с раннего утра два танкера-нарушителя, которые, не обращая внимания на морские правила и предупреждения, пересекали незаконный и поддельный южный маршрут Ормузского пролива, взорвались и сильно загорелись в результате столкновения с морскими минами", - говорится в сообщении.

По данным КСИР, одним из взорвавшихся судов был супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей сырой нефти, который попал на морскую мину в северной части порта. Второй танкер подорвался на морской мине, после чего возник пожар, при выходе из пролива в восточной части этого водного пути.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на ВМС Ирана сообщало, что к востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине.