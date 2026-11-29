КСИР: В Ормузском проливе два нефтяных танкера подорвались на мине
- 29 ноября, 2026
- 16:28
Будьте в курсе главных новостей!
Два танкера с нефтью подорвались на минах в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана в Telegram-канале.
"Взрыв двух танкеров на южном маршруте Ормузского пролива с раннего утра два танкера-нарушителя, которые, не обращая внимания на морские правила и предупреждения, пересекали незаконный и поддельный южный маршрут Ормузского пролива, взорвались и сильно загорелись в результате столкновения с морскими минами", - говорится в сообщении.
По данным КСИР, одним из взорвавшихся судов был супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей сырой нефти, который попал на морскую мину в северной части порта. Второй танкер подорвался на морской мине, после чего возник пожар, при выходе из пролива в восточной части этого водного пути.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на ВМС Ирана сообщало, что к востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине.