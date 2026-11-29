Погода на Абшеронском полуострове в понедельник будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, 30 ноября на Абшероне ожидается влажная погода, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.