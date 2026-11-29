Подросток, пострадавший при столкновении пассажирского автобуса и двух грузовиков в Красноярском крае, скончался в больнице.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Подросток, попавший в ДТП с автобусом, умер в больнице. Ему 17 лет", - сообщили в СК, уточнив, что мальчик стал шестой жертвой ДТП.

Напомним, что инцидент произошел 27 ноября в Иланско-Нижнеингашском округе. Пассажирский автобус выехал на встречную полосу трассы, где сначала столкнулся по касательной с грузовиком Volvo, а затем с фурой Dongfeng. Первоначально сообщалось о пяти погибших, среди которых были три пенсионерки, 16-летний подросток и водитель автобуса. Еще 14 человек получили травмы.