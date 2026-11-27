Под Красноярском в ДТП 5 человек погибли, 13 пострадали
В регионе
- 27 ноября, 2026
- 09:15
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ДТП произошло на 1080-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края РФ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю.
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Канск - Иланск, выехал на встречную полосу, где по касательной сначала столкнулся с большегрузом Volvo, а затем - с фурой Dongfeng. В результате погибли 5 человек, еще 13 пострадали. Среди погибших - один подросток. Все пострадавшие госпитализированы.
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