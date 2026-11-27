В Палату общин парламента Канады внесена петиция с требованием объявить посла США в Оттаве Пита Хукстру персоной нон грата и добиться его отзыва.

Как передает Report, документ, который подписали почти 286 тыс. человек, представила депутат от Партии зеленых Элизабет Мэй.

Авторы петиции обвиняют американского дипломата в неоднократных публичных высказываниях, подрывающих отношения между Канадой и США, поддержке заявлений президента США Дональда Трампа о превращении Канады в 51-й американский штат, а также вмешательстве во внутреннюю политику страны.

В документе также выражена обеспокоенность контактами представителей Госдепартамента США со сторонниками независимости канадской провинции Альберта.

Подписавшие петицию призвали правительство Канады обсудить с Вашингтоном соответствие действий Хукстры положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также инициировать парламентское расследование предполагаемого вмешательства американских дипломатов во внутренние дела страны.

Сбор подписей проходил с 21 июля по 18 ноября. Правительство Канады обязано предоставить официальный ответ на петицию в течение 45 календарных дней, однако не обязано выполнять изложенные в ней требования.