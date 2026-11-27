Власти США рассматривают возможность реализации программы военного строительства в Гренландии стоимостью до $500 млн в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа по укреплению американского присутствия в Арктике.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на документы о закупках.

Согласно документам, проект предусматривает модернизацию космической базы Питуффик на северо-западе Гренландии, включая строительство новых ангаров и специализированных объектов для технического обслуживания боевых самолетов.

Предварительная стоимость строительных работ оценивается в $250–500 млн.

Процедура закупок стартовала 15 сентября и предусматривала прием предложений от датских и гренландских компаний. Консультации с представителями отрасли завершились в начале октября.

В документах также упоминается создание инфраструктуры для обслуживания малозаметных самолетов и обеспечения секретных военных операций.

В технических требованиях фигурирует автономная логистическая информационная система (ALIS), используемая в американских истребителях F-35. Вместе с тем Вашингтон пока официально не подтвердил планы по размещению этих самолетов в Гренландии.