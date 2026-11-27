Президент США заявил о продолжении работы над урегулированием российско-украинского конфликта
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 04:52
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Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над достижением мира между Россией и Украиной.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал в ходе телефонного разговора с военнослужащими США по случаю Дня благодарения.
"Я работаю над еще одним небольшим проектом - установлением мира между Россией и Украиной", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, как он проводит праздник.
Глава Белого дома также отметил, что урегулирование конфликта является непростой задачей.
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