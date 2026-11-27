Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над достижением мира между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал в ходе телефонного разговора с военнослужащими США по случаю Дня благодарения.

"Я работаю над еще одним небольшим проектом - установлением мира между Россией и Украиной", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, как он проводит праздник.

Глава Белого дома также отметил, что урегулирование конфликта является непростой задачей.