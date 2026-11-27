Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что 24 государства - члена Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительного кредита в размере 45 млрд евро для финансирования в 2027 году.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил на пресс конференции по итогам специального саммита ЕС.

"Мы обсудили предложение Еврокомиссии о дополнительном кредите Украине. 24 государства-члена поддержали это предложение", - сказал Кошта.

По его словам, Болгария примет участие в инициативе только в части невоенного финансирования, уделяя особое внимание регионам проживания болгарского национального меньшинства в Украине.

Кошта добавил, что лидеры ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса в декабре.

Вопрос дополнительного финансирования Украины на 2027 год был одним из ключевых пунктов повестки саммита ЕС. Три страны ЕС -Венгрия, Чехия и Словакия отказались принять участие в новом кредитовании.