Власти Ирака в ближайшие дни могут отстранить от должностей ряд высокопоставленных чиновников в рамках расследования махинаций и контрабанды нефти и нефтепродуктов в нескольких провинциях страны.

Как передает Report, об этом заявил советник премьер-министра Ирака Абдель Амир ат-Таибан в комментарии телеканалу Alsumaria.

"В ближайшие дни ожидается отстранение от должностей ряда высокопоставленных лиц в связи с ведущимся расследованием дела о контрабанде нефти", - заявил советник.

Он подчеркнул, что для правительства и судебных органов Ирака в рамках данного расследования не существует никаких "красных линий".

По словам ат-Таибана, кадровые решения, уже принятые премьер-министром Али аз-Зейди, являются лишь "верхушкой айсберга". По мере завершения расследования ожидаются новые громкие отставки.

Советник главы правительства также отметил, что расследование ведется под непосредственным надзором судебных органов, в исключительной компетенции которых находится обнародование имен лиц, причастных к преступлениям.