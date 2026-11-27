Космический аппарат NASA "Вояджер-1" перестал передавать научные данные на Землю, продолжая отправлять радиосигнал без информации с бортовых приборов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Наличие радиосигнала свидетельствует о том, что система ориентации аппарата, его антенна и передающее оборудование продолжают функционировать. Однако отсутствие научных данных может указывать на неисправность бортового компьютера, отвечающего за сбор и обработку информации. В настоящее время из десяти научных приборов зонда функционируют только два.

"Мы столкнулись с аномалией, которая уже возникала ранее. Диагностика космического аппарата занимает два дня, поэтому мы не можем действовать быстро, а скорость передачи данных крайне низкая", - сообщила руководитель проекта Voyager Сюзанна Додд на пресс-конференции NASA.

Аналогичный сбой произошел 14 ноября 2023 года. Тогда причиной неисправности стал выход из строя одного из чипов подсистемы полетных данных (FDS). Инженерам удалось восстановить работу компьютера путем перераспределения программного кода между исправными участками памяти.

В NASA пока не подтвердили, что нынешний сбой вызван той же неисправностью.

Отмечается, что в конце октября аппарат также полностью потерял связь с Землей на двое суток, после чего она восстановилась. Специалисты NASA изучают возможную взаимосвязь между двумя инцидентами.