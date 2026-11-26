Матч "Бешикташ" – "Хапоэль" возобновился после беспорядков на трибунах - Обновлено
- 26 ноября, 2026
- 23:01
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Матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем", прерванный из-за инцидента на трибунах, возобновился.
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Батуми Арена" в грузинском городе Батуми продолжилась после возвращения судейской бригады из раздевалки.
Игра возобновилась с 25-й минуты. Счет в матче пока не открыт.
Матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" был прерван на 25-й минуте из-за инцидента на трибунах.
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Батуми Арена" в грузинском городе Батуми. После вмешательства местной полиции в действия болельщиков "Бешикташа" судейская бригада направилась в раздевалку.
В ходе инцидента одного из болельщиков "Бешикташа" на носилках доставили к автомобилю скорой помощи. Футболисты стамбульской команды пытались успокоить болельщика.
Кроме того, сообщается, что грузинская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков "Бешикташа".
Ожидается, что решение о дальнейшей судьбе матча будет принято после оценки ситуации судейской бригадой.