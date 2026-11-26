Матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем", прерванный из-за инцидента на трибунах, возобновился.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Батуми Арена" в грузинском городе Батуми продолжилась после возвращения судейской бригады из раздевалки.

Игра возобновилась с 25-й минуты. Счет в матче пока не открыт.

22:35

Матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" был прерван на 25-й минуте из-за инцидента на трибунах.

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Батуми Арена" в грузинском городе Батуми. После вмешательства местной полиции в действия болельщиков "Бешикташа" судейская бригада направилась в раздевалку.

В ходе инцидента одного из болельщиков "Бешикташа" на носилках доставили к автомобилю скорой помощи. Футболисты стамбульской команды пытались успокоить болельщика.

Кроме того, сообщается, что грузинская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков "Бешикташа".

Ожидается, что решение о дальнейшей судьбе матча будет принято после оценки ситуации судейской бригадой.