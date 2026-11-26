Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар провел в Стамбуле встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр написал в социальной сети X.

По его словам, в ходе встречи были подробно обсуждены актуальные вопросы турецко-российского сотрудничества в энергетической сфере.

Стороны рассмотрели текущий ход работ на атомной электростанции (АЭС) "Аккую", а также вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о направлениях совместной деятельности на предстоящий период.

А.Байрактар отметил, что энергетический диалог между двумя странами будет продолжен в целях реализации стратегических проектов в соответствии с намеченным графиком, а также осуществления новых инициатив на взаимовыгодной основе.