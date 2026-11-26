В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Уруд (ныне Воротнаван) на территории современной Армении, где до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы.

Как сообщает Report, соответствующая статья опубликована в Perished civilization.

Было отмечено, что в царский период название села писалось как "Урут", "Рут", а в советский период - как "Урут", "Воротан".

На протяжении нескольких веков село носило название Урут. В июле 1968 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Воротан, а в июне 2017 года – в Воротнаван.

С 1995 года село входит в состав Сюникской области Армении.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Согласно источникам, в 1831 году в селе проживало 11 человек, в 1873 году - 222 человека, в 1886 году - 211 человек, в 1897 году - 359 человек, в 1900 году - 360 человек, в 1908 году - 390 человек.

В 1918-1920 годах самостоятельные армянские вооруженные отряды и войска Первой Армянской Республики проводили этнические чистки тюркского населения в Елизаветпольской губернии, преимущественно в Зангезуре. Этнические чистки проводились и в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Карабахе и Нахчыване.

Согласно архивным документам, уже в 1917 году село Урут было разорено армянскими боевиками.

Последствия этнической чистки видны, если сравнить численность тюркских жителей села в предыдущие годы с их численностью по данным переписи населения Советской Армении 1922 года.

29 ноября 1920 года была провозглашена Советская Армения, хотя в Эриване у власти еще оставалось правительство Дашнакцутюн. На следующий день руководство Советского Азербайджана приняло решение о передаче Зангезура Советской Армении. В результате бывший Зангезурский уезд был разделен: летом 1921 года его западная часть, где после этнических чисток осталось в основном армянское население, вошла в состав Армянской ССР, а восточная часть осталась в составе Азербайджанской ССР.

После изгнания азербайджанцев территория села была заселена армянами.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" были проведены обширные полевые работы по выявлению и документированию азербайджанского наследия на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах. В ходе этих работ в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, где часть надгробных камней сохранилась в целости.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана"- это уникальная научно-исследовательская работа. В ходе полевых исследований, проведенных на территории современной Армении, впервые была собрана и систематизирована информация о примерно 600 селах, где некогда проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, святилища, мечети.