Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Китае призывал его прекратить "военную агрессию" в Европе.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он в ходе встречи также выразил надежду на скорое достижение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

"Во время моих бесед в Китае с ... Путиным я потратил много времени, обсуждая тот факт, что я хотел бы видеть, как президент Путин прекратит всю военную агрессию против территорий по всей Европе, в надежде, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, и достигнуто быстро", - отметил американский лидер.

Трамп считает заключение договоренности вполне реальной перспективой: "Я действительно верю, что это вполне реальная возможность - тысячи людей гибнут каждый месяц, НАСТОЯЩАЯ КРОВАВАЯ БОЙНЯ - и это (мирное соглашение - ред.) станет великой заслугой для всех!".

Трамп также сообщил, что накануне вечером встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в своей резиденции Мар-а-Лаго. По его словам, в ходе встречи он также проинформировал главу альянса о своих переговорах с Путиным.