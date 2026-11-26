Между Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и аргентинским информационным агентством LANA (Latin America News Agency - Информационное агентство Латинской Америки) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как сообщает Report, документ подписали председатель Правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев и директор LANA Хуан Мануэль Фонруж.

Согласно документу, стороны будут осуществлять ежедневный обмен новостями на испанском и английском языках, а также фото- и видеоматериалами. Кроме того, агентства будут обмениваться опытом посредством взаимных визитов и контактов корреспондентов, редакторов и технических специалистов. АЗЕРТАДЖ и LANA выразили готовность вести совместную борьбу с распространением фейковых новостей и дезинформации, а также обмениваться опытом в области новых технологий, включая искусственный интеллект.

Меморандум также предусматривает реализацию совместных фотовыставок, видеопроектов, онлайн-семинаров и других информационных проектов.