Европейская комиссия и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана провели в Баку III Транспортный диалог высокого уровня.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Азербайджане.

Отмечается, что сопредседателями мероприятия выступили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и глава Генерального директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) Магда Копчиньская.

Диалог состоялся на фоне расширения взаимодействия в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Он внес вклад в повестку дня по межрегиональной связанности - флагманскую инициативу Стратегического подхода ЕС к Черноморскому региону, связывающую Европу с Центральной Азией через Южный Кавказ.

Диалог охватил ключевые области сотрудничества по всем видам транспорта. Обсуждения были сосредоточены в первую очередь на вопросах региональной связанности и авиационных связей с учетом стратегической роли Азербайджана как моста между Центральной Азией и Европой вдоль Среднего коридора. Стороны оценили прогресс в развитии приоритетной инфраструктуры коридора, включая Бакинский порт и Нахчыванскую железную дорогу, и договорились о необходимости изучить возможные обновления расширенной сети TEN-T в Азербайджане с учетом последних событий и региональных инициатив в области связанности.

В сфере авиации в рамках диалога были рассмотрены текущее состояние переговоров по соглашению о едином авиационном пространстве между ЕС и Азербайджаном и необходимые дальнейшие шаги для его заключения. Среди других обсуждавшихся тем - цифровизация, устойчивое авиационное топливо и интероперабельность железнодорожного транспорта.

В ходе сегодняшнего диалога обе стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению транспортного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном в целях повышения эффективности, устойчивости и экологичности Среднего коридора. В качестве дальнейших шагов стороны договорились активизировать регулярный обмен мнениями по обсужденным темам, в частности продолжить работу на техническом уровне по индикативному расширению карт TEN-T для Азербайджана и форсировать работу над соглашением о едином авиационном пространстве.

Следующий транспортный диалог, который состоится в Брюсселе в 2027 году, станет возможностью оценить прогресс, достигнутый во всех областях двустороннего сотрудничества.