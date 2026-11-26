В Тбилиси назвали новую резолюцию Европейского парламента (ЕП) по Грузии документом, основанным на недостоверной информации и наносящим ущерб двусторонним отношениям.

Как сообщает грузинское бюро Report, данный вопрос обсуждался на встрече первого зам\министра иностранных дел Грузии Георгия Зурабашвили с послом Европейского союза в стране Павлом Герчинским.

Согласно заявлению ведомства, Зурабашвили выразил протест в связи с дебатами по Грузии в Европарламенте и принятой 26 ноября резолюцией.

В ней содержится требование освободить оперного певца Паату Бурчуладзе, оппозиционных политиков Ираклия Надирадзе и Паату Манджгаладзе, а также других лиц, которых ЕП считает политическими заключенными. Кроме того, депутаты призвали ввести адресные санкции против грузинских должностных лиц.

В ведомстве назвали обвинения ЕС необоснованными, сославшись на решения грузинских судов.

В ходе встречи грузинская сторона вновь заявила о приверженности курсу на вступление в ЕС и подчеркнула важность открытого диалога между Тбилиси и Брюсселем.