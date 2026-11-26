В Сингапуре обсуждено практическое применение "Инструментария социальной таксономии", подготовленного рабочей группой под сопредседательством Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщили Report в ЦБА, директор департамента устойчивого развития финансового сектора учреждения Мухаммед Магеррамли выступил на панельной дискуссии, организованной Сетью устойчивого банкинга и финансов (Sustainable Banking and Finance Network, SBFN) в Сингапуре.

В рамках панельной дискуссии также состоялся обмен мнениями о развитии социального финансирования, поддержке инклюзивного и устойчивого экономического роста.

Мероприятие собрало представителей регулирующих органов, отраслевых ассоциаций и финансовых институтов, а также экспертов для стратегического обсуждения текущей политики.