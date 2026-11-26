Азербайджан в январе-октябре 2026 года импортировал 44 061,5 тонны мяса на сумму $104,5 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на импорт выросли на $14,3 млн (15,8%), а объем поставок - на 5,5 тыс. тонн (14,2%).

В отчетный период расходы на импорт мяса составили 0,7% от общих импортных расходов Азербайджана.

За 10 месяцев Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $43,189 млрд. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота $27,921 млрд пришлось на экспорт, а $15,268 млрд - на импорт. За год экспорт вырос на 29,5%, а импорт сократился на 20,6%.