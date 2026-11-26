Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса на 15,8%
Бизнес
- 26 ноября, 2026
- 17:53
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Азербайджан в январе-октябре 2026 года импортировал 44 061,5 тонны мяса на сумму $104,5 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на импорт выросли на $14,3 млн (15,8%), а объем поставок - на 5,5 тыс. тонн (14,2%).
В отчетный период расходы на импорт мяса составили 0,7% от общих импортных расходов Азербайджана.
За 10 месяцев Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $43,189 млрд. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из внешнеторгового оборота $27,921 млрд пришлось на экспорт, а $15,268 млрд - на импорт. За год экспорт вырос на 29,5%, а импорт сократился на 20,6%.
Azərbaycan ət idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın artırıb
Azerbaijan's spending on meat imports rises 15.8%
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