Председатель Скупщины (парламента) Сербии и исполняющий обязанности главы государства Александр Чупич подписал решение о проведении президентских выборов 27 декабря.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные медиа.

"Уважаемые граждане Сербии, в соответствии со статьей Конституции... назначаю выборы президента республики Сербия, которые будут проведены 27 декабря", - заявил он после подписания.

Ранее Чупич сообщил, что у победившего на парламентских выборах 25 октября движения "Студенческий список" есть кандидат на пост президента, но не назвал его.

Ожидается, что кандидатом на пост главы государства станет один из сооснователей "Студенческого списка", академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского госуниверситета, доктор Радомир Саичич.