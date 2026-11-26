Хачатурян уволил замначальника Генштаба ВС Армении
В регионе
- 26 ноября, 2026
- 17:17
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Генерал-майор Карен Григорян освобожден от должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Причина отставки не указывается.
Карен Григорян был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении в феврале 2024 года.
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