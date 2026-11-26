В Нахчыванской Автономной Республике введена в эксплуатацию региональная станция радиомониторинга.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, станция создана в рамках сотрудничества Государственного управления радиочастот (ГУР) при Министерстве цифрового развития и транспорта и Министерства цифрового развития и транспорта Нахчыванской АР.

Создание станции предусмотрено Государственной программой по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

Основными направлениями работы станции являются усиление контроля за использованием радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств на территории автономной республики, проведение оперативного радиомониторинга, учет пользователей радиочастот и проверка соответствия их деятельности требованиям законодательства.