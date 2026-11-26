Футбольный клуб "Сабах" поздравил главного тренера команды Валдаса Дамбраускаса с вручением ему почетного знака Министерства иностранных дел Литвы "Звезда литовской дипломатии".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации клуба в социальных сетях.

"Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас награжден почетным знаком Министерства иностранных дел Литвы "Звезда литовской дипломатии". Почетную награду 26 ноября в Баку ему вручил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис", - отмечается в сообщении.

Дамбраускас стал первым литовцем, выведшим команду в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

"Министр поблагодарил его за проделанную работу и популяризацию Литвы в мировом футбольном сообществе. Поздравляем Валдаса Дамбраускаса с этой почетной наградой и желаем ему новых успехов!", - говорится в публикации.

"Звезда литовской дипломатии" - это почетный знак Министерства иностранных дел Литвы, учрежденный в 2010 году. Им награждают за развитие межгосударственных отношений, защиту интересов Литвы и популяризацию страны за рубежом.