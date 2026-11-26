На борту греческого судна не обнаружено взрывное устройство - Обновлено
- 26 ноября, 2026
- 16:22
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На борту пассажирско-автомобильного парома Blue Star Paros не обнаружено никаких взрывных устройств, судно отплыло из порта Лаврио (Греция).
Как передает Report, об этом сообщает государственное информагентство "Афины-Македония".
Ранее судно отклонилось от запланированного маршрута после сообщения об угрозе взрыва.
В порту Лаврио эксперты по взрывчатым веществам из Береговой охраны Греции провели инспекцию при содействии специально обученной собаки-ищейки. Также были мобилизованы группы пожарной службы и Национального центра экстренной помощи (EKAB).
Паром курсировал по расписанию из Пирея на Сирос, Тинос и Миконос, перевозя 259 пассажиров и 65 членов экипажа, а также 29 частных автомобилей, восемь мотоциклов и 24 грузовика.
Пассажирско-автомобильный паром Blue Star Paros совершит внеплановую остановку в греческом порту Лаврио недалеко от Афин после того, как сообщение о заминировании вынудило его отклониться от запланированного маршрута.
Как передает Report, об этом пишет издание Kathimerini.
Паром осуществлял регулярный рейс из Пирея на острова Сирос, Тинос и Миконос, перевозя 259 пассажиров и 65 членов экипажа, а также 29 автомобилей, восемь мотоциклов и 24 грузовика.
Об обстоятельствах поступления сообщения о заминировании не сообщается.
Судно теперь должны обыскать саперы береговой охраны с помощью специально обученной собаки-ищейки.
В Лаврио также направляются бригады пожарных и медиков.