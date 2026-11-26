На борту пассажирско-автомобильного парома Blue Star Paros не обнаружено никаких взрывных устройств, судно отплыло из порта Лаврио (Греция).

Как передает Report, об этом сообщает государственное информагентство "Афины-Македония".

Ранее судно отклонилось от запланированного маршрута после сообщения об угрозе взрыва.

В порту Лаврио эксперты по взрывчатым веществам из Береговой охраны Греции провели инспекцию при содействии специально обученной собаки-ищейки. Также были мобилизованы группы пожарной службы и Национального центра экстренной помощи (EKAB).

Паром курсировал по расписанию из Пирея на Сирос, Тинос и Миконос, перевозя 259 пассажиров и 65 членов экипажа, а также 29 частных автомобилей, восемь мотоциклов и 24 грузовика.

15:52

Пассажирско-автомобильный паром Blue Star Paros совершит внеплановую остановку в греческом порту Лаврио недалеко от Афин после того, как сообщение о заминировании вынудило его отклониться от запланированного маршрута.

Как передает Report, об этом пишет издание Kathimerini.

Паром осуществлял регулярный рейс из Пирея на острова Сирос, Тинос и Миконос, перевозя 259 пассажиров и 65 членов экипажа, а также 29 автомобилей, восемь мотоциклов и 24 грузовика.

Об обстоятельствах поступления сообщения о заминировании не сообщается.

Судно теперь должны обыскать саперы береговой охраны с помощью специально обученной собаки-ищейки.

В Лаврио также направляются бригады пожарных и медиков.