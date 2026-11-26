Объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана вырос более чем на 50%
Энергетика
- 26 ноября, 2026
- 16:04
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Азербайджан в январе-октябре 2026 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 896 тыс. 583,57 тонны нефтепродуктов.
Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этого объема нефтепродуктов составила $661 млн 180,72 тыс.
По сравнению с тем же периодом 2025 года объем экспорта нефтепродуктов вырос на 52,5%, а его стоимость - в 2 раза.
Напомним, что за отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $43 млрд 189 млн (рост на 5,7%). Из общего объема внешнеторгового оборота $27 млрд 921 млн пришлось на экспорт, а $15 млрд 268 млн - на импорт. За последний год экспорт вырос на 29,05%, а импорт сократился на 20,6%.
Azərbaycanın ixrac etdiyi neft məhsullarının həcmi 50 %-dən çox artıb
Azerbaijan's exports of petroleum products up by more than 50%
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