Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 16 795 гибридных автомобилей (транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем) на сумму $372,1 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно в 2,7 раза и в 2,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период Азербайджан закупил у Китая 12 629 гибридных автомобилей (- в 2,8 раза) на сумму $255,4 млн (-2,5 раза), у Японии - 1 393 ед. (-66%) на сумму $37,9 млн (-46%), у Южной Кореи - 1 783 ед. (-21%) на сумму $32,2 млн (-40%), у Италии - 54 ед. (-2%) на сумму $20,33 млн (+16%) и у США - 579 ед. (-2,2 раза) на сумму 10,2 млн (-3 раза).

В 2025 году из 26 197 гибридных автомобилей, импортированных в Азербайджан, 50% пришлось на долю Китая.