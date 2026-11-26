Азербайджан в январе-октябре этого года провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $43 189 млн, что на 5,7% больше, чем за тот же период 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Экспорт составил $27 921 млн, а импорт - $15 268 млн, что, соответственно, на 29,05% больше и на 20,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате положительное сальдо внешней торговли составило $12 653 млн, что в 5,25 раза больше, чем годом ранее.