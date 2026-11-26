Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 5 dəfədən çox artıb
- 26 noyabr, 2026
- 15:26
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 43 milyard 189 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 5,7 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 27 milyard 921 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 268 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 29,05 % artıb, idxal isə 20,6 % azalıb.
Son nəticədə xarici ticarətdə 12 milyard 653 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,25 dəfə çoxdur.
10 ayda Azərbaycan 181 ölkə ilə ticarət əməmliyyatları aparıb ki, bu da, illik müqayisədə 3,4 çoxdur. Hesabat dövründə xarici ticarət iştirakçılarının sayı 28,2 % artaraq 45 539-a, o cümlədən xarici ticarət iştirakçısı olan fiziki şəxslərin sayı 34,3 % azalaraq 34 568-ə, hüquqi şəxslərin sayı isə 1,6 % artaraq 10 971-ə çatıb.