Oliver Berman 2027-ci ildə də "Haas"ın heyətində çıxış edəcək
Formula 1
- 26 noyabr, 2026
- 15:31
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Britaniyalı "Formula 1" pilotu Oliver Berman 2027-ci ildə də "Haas" komandasının şərəfini qoruyacaq.
"Report" ABŞ təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı sürücü üçün qarşıdakı mövsüm kollektivdə üçüncü tam yarış ili olacaq.
O, ümumilikdə "Formula-1"də 48 starta çıxıb və 71 xal toplayıb.
O.Berman 2025-ci ildə kollektivin əsas pilotu olub. Onun ən yaxşı nəticəsi həmin il Meksika Qran-prisində tutduğu 4-cü yerdir.
Qeyd edək ki, 2027-ci ildə britaniyalı sürücünün komanda yoldaşı 21 yaşlı braziliyalı Rafael Kamara olacaq. "Haas" onunla müqavilə imzaladığını oktyabrın 15-də açıqlayıb.
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