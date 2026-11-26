"Neftçi" – "Zirə" və "Turan Tovuz" – "Kəpəz" oyunlarının hakimləri müəyyənləşib
- 26 noyabr, 2026
- 15:41
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Misli Premyer Liqasında XIII turun təyinatları açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Turun mərkəzi - "Neftçi" – "Zirə" oyununu Tural Qurbanov, "Turan Tovuz" – "Kəpəz" qarşılaşmasını isə İnqilab Məmmədov idarə edəcək.
Premyer Liqa
XIII tur
II dövrə
27 noyabr
14:30. "İmişli" – "Şəfa"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov
VAR: Nicat İsmayıllı
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov
Yevlax şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Zirə"
Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Elvin Bayramov
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Şirmamed Mamedov
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov
"Palms Sports Arena"
28 noyabr
16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Namiq Bəkirov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani
AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev
Tovuz şəhər stadionu
19:00. "Sabah" – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Vüsal Məmmədov, Gülnurə Əkbərzadə, Əkbər Əhmədov
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Zeynal Zeynalov
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov
"Sabah Arena"
29 noyabr
14:30. "Şamaxı" – "Qəbələ"
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Müslüm Əliyev, Ruslan Quliyev
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Kərim Zeynalov
Hakim-inspektor: Anar Salmanov
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Qarabağ" – "Sumqayıt"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Kamran Bayramov, Orxan İbişov, Nazim Abdullayev
VAR: Əliyar Ağayev
AVAR: Akif Əmirəli
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov
"Azersun Arena"