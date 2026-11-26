Azərbaycan Rusiyaya qeyri-neft məhsulları ixracını 1 %-ə yaxın artırıb
- 26 noyabr, 2026
- 15:51
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Rusiyaya 974,1 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsulları ixrac edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,5 % çoxdur.
Hesabat dövründə qeyri-neft məhsullarının ixracının dəyəri Türkiyə istiqamətində 1 il əvvələ nisbətən 6,8 % artaraq 519,25 milyon ABŞ dolları, Gürcüstan istiqamətində 84,4 % artaraq 504,3 milyon ABŞ dolları, İsveçrə istiqamətində isə 31,7 % artaraq 379,7 milyon ABŞ dolları olub.
10 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 43 milyard 189 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,7 % çoxdur.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 27 milyard 921 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 268 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 29,05 % artıb, idxal isə 20,6 % azalıb.