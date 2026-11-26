Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции в Россию почти на 1%
Бизнес
- 26 ноября, 2026
- 16:03
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В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтяную продукцию на сумму $974,1 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетном периоде стоимость экспорта ненефтяной продукции в Турцию, увеличившись на 6,8% по сравнению с годом ранее, составила $519,25 млн, в Грузию – увеличившись на 84,4%, составила $504,3 млн, а в Швейцарию – увеличившись на 31,7%, составила $379,7 млн.
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