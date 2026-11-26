В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал в Россию ненефтяную продукцию на сумму $974,1 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде стоимость экспорта ненефтяной продукции в Турцию, увеличившись на 6,8% по сравнению с годом ранее, составила $519,25 млн, в Грузию – увеличившись на 84,4%, составила $504,3 млн, а в Швейцарию – увеличившись на 31,7%, составила $379,7 млн.