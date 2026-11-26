У берегов Ибицы танкер-химовоз потерпел крушение, один член экипажа погиб
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 12:00
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У берегов Ибицы (Испания) в результате крушения танкера-химовоза погиб один член экипажа, еще шесть человек получили незначительные травмы.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на службу экстренной помощи Балеарских островов.
На борту судна, который перевозил около 1,2 млн литров сырой нефти, находились 17 членов экипажа. Пострадавшие доставлены в больницу.
Сообщается, что из-за угрозы разлива топлива власти ввели в действие план реагирования на чрезвычайную ситуацию.
В спасательной операции участвовали три вертолета Морской спасательной службы из Пальмы-де-Майорке, Валенсии и Таррагоны.
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