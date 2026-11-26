Глава МИД: Вильнюс рассчитывает превратить диалог с Баку в проекты и инвестиции
- 26 ноября, 2026
- 11:53
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Литва видит реальные возможности для преобразования диалога с Азербайджаном в конкретные проекты, инвестиции и укрепление деловых связей.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис написал на своей странице в соцсети X по итогам встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
"Сегодня в Баку встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым для обсуждения потенциала двустороннего экономического сотрудничества. Геополитика меняет бизнес, торговые маршруты, энергетические потоки и инвестиционные решения. Те, кто действует уже сегодня, получат наибольшие преимущества завтра. Азербайджан является стратегическим партнером Европы в вопросах экономической безопасности, транспортной взаимосвязанности и энергетической устойчивости. Литва видит реальные возможности для преобразования диалога в конкретные проекты, инвестиции и укрепление деловых связей", - отметил министр.
🇱🇹🇦🇿 Today in Baku imet 🇦🇿 Minister of Economy @MikayilJabbarov to untappe the potential for the bilateral economic cooperation Geopolitics business reshaping trade routes, energy flows, and investment decisions. Those who act now will be best positioned to benefit tomorrow. #Azerbaijan is a strategic partner for Europe’s economic security, connectivity, and energy resilience. #Lithuania sees real potential in turning dialogue into concrete projects, investments, and stronger business ties.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 26, 2026