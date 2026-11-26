Великобритания планирует инвестировать в проект строительства ветроэлектростанции, способной обеспечить электроэнергией 300 тыс. домохозяйств в Украине.

Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на главу МИД Великобритании Эда Милибэнда.

По его словам, страна инвестирует 9,5 млн фунтов стерлингов (около 11,3 млн евро) в строительство ветроэлектростанции мощностью 200 мегаватт.

Строительство новой ветроэлектростанции будет осуществлять компания Elementum Energy, зарегистрированная в Великобритании с офисами в Лондоне, Киеве и Одессе. Общий объем инвестиций составит 300 млн евро.

Отмечается, что правительство Великобритании предложило более 770 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетической системы Украины, включая экстренную помощь и долгосрочные инвестиции в возобновляемые источники энергии и атомную энергетику для снижения зависимости страны от газа.