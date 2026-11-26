Будрис: Литва приветствует укрепление парламентских связей с Азербайджаном
- 26 ноября, 2026
- 11:17
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Литва приветствует укрепление парламентских связей с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис написал на своей странице в соцсети X.
"Со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Баку провели хорошую встречу. Приветствуем укрепление связей между Сеймом Литвы и парламентом Азербайджана и рассматриваем парламентскую дипломатию как важный инструмент углубления политического диалога, укрепления взаимного доверия и развития контактов между народами наших стран", - написал глава МИД.
🇱🇹🇦🇿 Good meeting with @Speaker_Az of 🇦🇿Mili Mejlis Sahiba Gafarova in Baku. We welcome the growing ties between the #Lithuanian Seimas and #Azerbaijan's Parliament and value parliamentary diplomacy as a key tool for deepening political dialogue, mutual trust and people-to-people connections between our countries.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 26, 2026