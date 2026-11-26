Турецкий актер и певец Озджан Дениз и актриса Дениз Чакыр, задержанные в Стамбуле по делу о наркотиках, вышли на свободу под судебным контролем.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, такую меру суд избрал для девяти человек, в том числе для актрисы Бурджу Озберк.

Еще одну фигурантку дела, певицу Джейлан Кая, суд заключил под стражу. По данным турецкой газеты Akşam, ее подозревают в отмывании преступных доходов.

Ранее сообщалось о задержании еще 35 человек, в том числе Озджан Дениза и Дениз Чакыр в рамках резонансного дела о незаконном приобретении, употреблении или хранении наркотических или психотропных веществ, а также экономических правонарушениях и проституции.

Первые задержания представителей шоу-бизнеса в рамках данного уголовного дела начались в октябре прошлого года. В числе подозреваемых десятки звездных имен, в том числе Кенан Догулу, его супруга Берен Саат, Мустафа Джеджели, Бенгю, Серенай Сарыкая, Ибрагим Челиккол, Онур Туна и пр.

Прокуратура Стамбула сообщила, что основания для проверки сведений об употреблении и хранении наркотиков появились после допросов и экспертизы изъятых телефонов и других цифровых материалов.