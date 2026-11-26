Озджан Дениз и Дениз Чакыр вышли на свободу после задержания по делу о наркотиках
- 26 ноября, 2026
- 11:02
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Турецкий актер и певец Озджан Дениз и актриса Дениз Чакыр, задержанные в Стамбуле по делу о наркотиках, вышли на свободу под судебным контролем.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, такую меру суд избрал для девяти человек, в том числе для актрисы Бурджу Озберк.
Еще одну фигурантку дела, певицу Джейлан Кая, суд заключил под стражу. По данным турецкой газеты Akşam, ее подозревают в отмывании преступных доходов.
Ранее сообщалось о задержании еще 35 человек, в том числе Озджан Дениза и Дениз Чакыр в рамках резонансного дела о незаконном приобретении, употреблении или хранении наркотических или психотропных веществ, а также экономических правонарушениях и проституции.
Первые задержания представителей шоу-бизнеса в рамках данного уголовного дела начались в октябре прошлого года. В числе подозреваемых десятки звездных имен, в том числе Кенан Догулу, его супруга Берен Саат, Мустафа Джеджели, Бенгю, Серенай Сарыкая, Ибрагим Челиккол, Онур Туна и пр.
Прокуратура Стамбула сообщила, что основания для проверки сведений об употреблении и хранении наркотиков появились после допросов и экспертизы изъятых телефонов и других цифровых материалов.