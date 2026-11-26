В ДТП в Евлахе погибли два человека.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на трассе Баку-Газах, вблизи поселка Дуздаг Евлахского района.

Легковой автомобиль марки Mercedes Vito столкнулся с грузовиком марки КамАЗ.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes Vito, житель Газахского района Алтай Гасымов (1955 г.р.), скончался на месте. Его пассажир, житель Шамкирского района Исмет Гасымов (1978 г.р.), с различными травмами был доставлен в Евлахскую центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.