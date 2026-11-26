В Евлахе автомобиль врезался в грузовик, есть погибшие
Происшествия
- 26 ноября, 2026
- 10:41
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В ДТП в Евлахе погибли два человека.
Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на трассе Баку-Газах, вблизи поселка Дуздаг Евлахского района.
Легковой автомобиль марки Mercedes Vito столкнулся с грузовиком марки КамАЗ.
В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes Vito, житель Газахского района Алтай Гасымов (1955 г.р.), скончался на месте. Его пассажир, житель Шамкирского района Исмет Гасымов (1978 г.р.), с различными травмами был доставлен в Евлахскую центральную районную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
По факту ведется расследование.
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