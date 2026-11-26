В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области образования между министерствами науки и образования Азербайджана и Руанды, 20 граждан этой страны получили возможность обучаться в азербайджанских вузах в 2026-2027 учебном году.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

Участники программы будут обучаться на уровне бакалавриата в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском техническом университете и Азербайджанском медицинском университете.

Образовательные программы охватывают группы технических и технологических, а также основных (базовых высших) медицинских специальностей.