В Азербайджане по итогам 2025 года насчитывалось 8 215 транспортных средств с электродвигателем.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 38,3% больше по сравнению с итогами 2024 года.

По сравнению с 2022 годом количество электромобилей выросло в 14,4 раза.

В 2025 году число автомобилей с гибридными двигателями выросло на 29,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув 73 581 единицы. По сравнению с показателем трехлетней давности рост составил 2,4 раза.

Количество плагин-гибридных автомобилей за последний год выросло в 6,1 раза - до 59 772.

По итогам 2025 года количество автобусов с электрическим двигателем увеличилось на 84,2% по сравнению с 2024 годом и достигло 350. По сравнению с показателем трехлетней давности рост составил 50 раз.

Отметим, что 26 ноября отмечается Всемирный день устойчивого транспорта.