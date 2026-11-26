Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в работе Государственного агентства водных ресурсов по итогам выборочной проверки выделенных ему государственных инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, аудитор Вугар Ибрагимов представил отчет о результатах проверки на заседании коллегии, которое провел председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

По итогам обсуждения коллегия утвердила отчет и поручила агентству принять необходимые меры для устранения выявленных недостатков.