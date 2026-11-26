Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в работе Госагентства водных ресурсов
Финансы
- 26 ноября, 2026
- 09:50
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Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в работе Государственного агентства водных ресурсов по итогам выборочной проверки выделенных ему государственных инвестиций.
Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, аудитор Вугар Ибрагимов представил отчет о результатах проверки на заседании коллегии, которое провел председатель палаты Вугар Гюльмамедов.
По итогам обсуждения коллегия утвердила отчет и поручила агентству принять необходимые меры для устранения выявленных недостатков.
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