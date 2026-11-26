Цены на нефть умеренно выросли и находятся на максимумах за две недели на опасениях по поводу сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $95,33 за баррель, что на 0,76% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,88% до 84,42 за баррель.

Биржи в США в четверг закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Ранее иранские СМИ сообщили, что контейнеровоз, следовавший по "несанкционированному" Тегераном маршруту в районе Ормузского пролива, подвергся атаке. Днем ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о подрыве трех танкеров на морских минах во время прохождения через пролив.