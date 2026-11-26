Капитан "Сабаха" лидирует по количеству сейвов в Лиге чемпионов УЕФА
Футбол
- 26 ноября, 2026
- 09:33
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Капитан "Сабаха" Стас Покатилов удерживает лидерство по количеству сейвов в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, 33-летний голкипер отразил 31 удар в пяти матчах, став лидером турнира по этому показателю.
Накануне "Сабах" в V туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проиграл в Баку испанской "Барселоне" со счетом 1:4.
Ранее чемпион Азербайджана уступил английскому "Манчестер Юнайтед" (0:4), дортмундской "Боруссии" и норвежскому "Викингу" (1:4), а также одержал победу над чешской "Славией" (2:0).
Следующий матч "Сабах" проведет 8 декабря на выезде против испанского "Вильярреала".
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Капитан "Сабаха" лидирует по количеству сейвов в Лиге чемпионов УЕФАФутбол