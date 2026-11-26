Решение "ЛУКОЙЛа" покинуть международный рынок было обусловлено политическими факторами, а не собственным желанием компании.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом в интервью заявил основатель компании компании Вагит Алекперов.

По его мнению, у "ЛУКОЙЛа" есть все шансы вернуться на международный рынок.

"ЛУКОЙЛ" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, чтобы мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться", - сказал Алекперов.

Отметим, что вчера, 25 ноября, американский миллиардер Тодд Боэли подписал соглашение с российской нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ" о приобретении ее международных энергетических активов консорциумом, в который входит Корпорация международного развития финансирования США (DFC). Сделка предусматривает обмен ценных бумаг компании стоимостью $10 млрд на зарубежные активы.